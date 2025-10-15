Haberler

THY ve Corendon Hava Yolları Anlaşmasını 5 Yıl Uzattı
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Corendon Hava Yolları ile imzalanan Komponent Pool anlaşmasını MRO Europe 2025 fuarında 5 yıl daha uzattı. Anlaşma sayesinde Corendon, Boeing 737MAX ve 737NG filolarının komponent ihtiyaçlarını THY Teknik A.Ş.'den karşılamaya devam edecek.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş., Corendon Hava Yolları ile 2019 yılında imzalanan Komponent Pool anlaşmasını 5 yıl daha uzattı.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Corendon Hava Yolları ile 2019 yılında imzalanan Komponent Pool anlaşmasını bu yıl Londra'da düzenlenen MRO Europe 2025 fuarında imzalanan yeni bir anlaşma ile 5 yıl daha uzattı. Uzatılan anlaşmayla Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Corendon Hava Yolları'nın Boeing 737MAX ve Boeing 737NG filolarının tüm komponent pool ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. Anlaşma kapsamında Corendon Hava Yolları, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin geniş parça havuzu, nitelikli iş gücü ve komponent bakım alanındaki uzmanlığından faydalanmayı sürdürecek. Son olarak Corendon Hava Yolları'nın filosundaki Boeing 737MAX ve Boeing 737NG uçaklarını kapsayan anlaşmanın iki Türk şirket arasındaki uzun vadeli iş birliğini güçlendirdiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
