Haberler

THY ocak-ağustos döneminde 64 milyon yolcu taşıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Şirketin ocak-ağustosta taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 64 milyon olarak gerçekleşti

Türk Hava Yollarının (THY), ocak-ağustos döneminde taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 64 milyona ulaştı.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Ocak- Ağustos 2026 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin ocak-ağustosta taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 64 milyon olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu sayısı yüzde 6,1 artışla 41,8 milyona, yurt içi yolcu sayısı ise yüzde 4,3 yükselişle 22,2 milyona çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 82,7 olan yolcu doluluk oranı yüzde 84,7'ye yükselirken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,5, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 86,5 oldu.

Uçulan nokta sayısı ocak-ağustos döneminde bir önceki yıl 353 iken 358'e çıktı. Uçak sayısı ise yüzde 13 yükselişle 501'den 566'ya yükseldi.

Ağustosta taşınan yolcu sayısı 10 milyon oldu

Şirketin ağustosta taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 10 milyon olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu sayısı yüzde 5 yükselişle 6,4 milyona, yurt içi yolcu sayısı ise yüzde 6,8 artışla 3,6 milyona çıktı.

Geçen yılın ağustos ayında yüzde 86,6 olan yolcu doluluk oranı yüzde 88'e yükselirken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 87,6, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 91,3 oldu.

Kaynak: AA
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar

Savaş yeniden kızıştı! Ülkenin can damarında art arda patlamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı

İşin sonunun böyle biteceği belliydi
İç çamaşırından silahı çıkardı! 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı

İç çamaşırından çıkarıp kabusu yaşattı: Kocanın selamı var
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem için düğmeye basıldı
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Aziz Yıldırım'a TFF'den şok