THY, İstanbul Havalimanı'nda ilk otonom otobüs testini başarıyla gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları, Karsan ve ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen otonom otobüsün testini İstanbul Havalimanı apronunda yaptı. 11 kilometrelik rotada tamamen sürücüsüz ilerleyen araç, Türkiye'de bir havalimanındaki ilk otonom otobüs denemesi olarak kayıtlara geçti.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) otonom sürüş teknolojisine sahip otobüslerinin testleri İstanbul Havalimanı apronunda gerçekleşti.

Gerçekleştirilen test kapsamında sürücüsüz otobüs, ekip terminalinden hareket ederek SmartIST kargo tesisleri ile açık park pozisyonlarına kadar uzanan güzergahta operasyon gerçekleştirdi. Apron sahasında yapılan deneme sürüşü boyunca aracın tamamen otonom şekilde ilerlediği belirtildi. Test toplam 11 kilometrelik rota üzerinde gerçekleşti.

'ÖNCÜ OLDUK'

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan THY Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç, "Türk Hava Yolları olarak, Türkiye'de bir havalimanı apron sahasında gerçekleştirilen ilk otonom otobüs demo çalışmasına imza atarak sektörde yine öncü olduk. Karsan Automotive ve ADASTEC Corp. iş birliğiyle geliştirilen otonom otobüslerle, havalimanı operasyonlarımız için gerçekleştirdiğimiz bu test sürüşünde Ekip Terminalimizden başlayan yolculuğumuzu, Smartist kargo binamıza ve açık park pozisyonlarına da uğrayarak 11 km'lik bir rotada tamamen otonom şekilde tamamladık. Havacılığın kalbinin attığı apronda bu teknolojiyi sahada öncü olarak test etmek ve otonom sürüş deneyimini güvenli şekilde bizzat yaşamak gerçekten heyecan vericiydi. Bu çalışmaya katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
