THY'nin New York uçuşlarına olumsuz hava engeli

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, 22-23 Şubat tarihlerindeki New York seferlerinin, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları'nın (THY), ABD'nin New York kentine 22-23 Şubat tarihlerinde yapmayı planladığı bazı seferlerin, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "New York'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat tarihlerindeki New York'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Kenan Irtak
