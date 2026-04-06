THY'nin İstanbul-Monrovia direkt uçuşları 11 Mayıs'ta başlayacak

Türk Hava Yolları, İstanbul ile Liberya'nın başkenti Monrovia arasında direkt uçuşların 11 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. Uçuşlar haftanın iki günü yapılacak.

Türk Hava Yolları, (THY) İstanbul'dan Liberya'nın başkenti Monrovia'ya direkt uçuşların 11 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı ile Monrovia Roberts Uluslararası Havalimanı arasındaki direkt uçuşlar haftanın iki günü (pazartesi, cumartesi) karşılıklı yapılacak.

İlk seferin 11 Mayıs'ta yapılacağı iki şehir arasında pazartesi ve cumartesi dışındaki günlerde ise seferler aktarmalı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
