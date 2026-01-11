Haberler

THY Genel Müdürü Ekşi şirketin yolcu memnuniyet oranlarının yükseldiğini bildirdi

Güncelleme:
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2024 yılına göre müşteri memnuniyetinin 10 puan artarak 51 puana ulaştığını açıkladı. Kabin ekibinin genel memnuniyet oranı ise yüzde 91 olarak ölçüldü.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların şirketlerine memnuniyet oranlarının yükseldiğini duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından müşteri memnuniyet araştırma sonuçlarını paylaştı.

Şirketin net tavsiye skorunun 2024 yılına göre 10 puan artarak 51 puana eriştiğini belirten Ekşi, "Kabin ekibimizden genel memnuniyet yüzde 91'e ulaştı. Kalite, konfor ve emniyet ile sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

