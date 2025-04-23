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THY Deprem Sonrası Yurt İçi Tavan Bilet Fiyatını 1750 TL Olarak Belirledi

THY Deprem Sonrası Yurt İçi Tavan Bilet Fiyatını 1750 TL Olarak Belirledi
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Hava Yolları, yurt içi tavan bilet fiyatını 1750 TL olarak açıkladı ve ilave seferler düzenleyeceğini duyurdu.

İSTANBUL'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bilet fiyatlarında güncelleme yapan Türk Hava Yolları (THY) yurt içi tavan bilet ücreti fiyatını 1750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul'lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler gerçekleştirecek olup, yurt içinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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