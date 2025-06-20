THY'den Air Europa ile Ortaklık Görüşmeleri

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Türk Hava Yolları, İspanya merkezli Air Europa ile yatırım fırsatlarını incelemek amacıyla görüşmeler yapıldığını duyurdu. THY, bu süreçte yatırımcıların kararlarını etkilememek için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), İspanya merkezli faaliyet gösteren Air Europa'da yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler yapıldığını bildirdi.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda, İspanya merkezli faaliyet gösteren Air Europa Holding S.L.U'dan (Air Europa) hisse almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik çıkan haberlere ilişkin olarak, "Ortaklığımız küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla büyüme fırsatlarını sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, ilgili haberlere konu olan Air Europa'da yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler yapılmaktadır." ifadelerine yer aldı.

Açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 29 Mayıs 2025 tarihli kararı uyarınca sürecin bulunduğu aşama, içerdiği belirsizlik ve yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimali göz önüne alınarak ortaklığımızın meşru çıkarlarının korunması ve sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca söz konusu bağlayıcı olmayan teklifin kamuya açıklanması ertelenmiştir." denildi.

Yönetim Kurulunun ilgili erteleme kararının yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı değerlendirmesiyle birlikte erteleme süresince ilgili bilgilerin gizliliğinin korunması için ortaklık nezdinde gerekli tedbirlerin alındığının yer aldığı açıklamada, konuyla ilgili olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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