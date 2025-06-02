THY Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, IATA Yönetim Kurulu'na Yeniden Seçildi

THY Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, IATA Yönetim Kurulu'na Yeniden Seçildi
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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, IATA'nın 81'nci genel kurul toplantısında yeniden yönetim kuruluna seçildi. Bolat, bu başarının Türkiye'nin havacılık sektöründeki etkisini artıracağını belirtti.

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yönetim kuruluna yeniden seçildi.

IATA'NIN 81'nci genel kurul toplantısı Yeni Delhi'de yapıldı. Yapılan toplanın ardından havacılık sektörünün önde gelen yöneticilerin yer aldığı IATA yönetim kurulu yeniden belirlendi. Yapılan toplanın ardından IATA'nın üç yıl boyunca görev yapacak yönetim listesinde THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da yer aldı. Yeniden seçilmenin gururu içerisinde olduğunu ifade eden Bolat, "IATA Yönetim Kurulu'na yeniden seçilmek oldukça gurur verici. Bu sorumluluk, sadece bayrak taşıyıcımızın gücünü ve vizyonunu yansıtmakla kalmıyor; aynı zamanda Türkiye'nin küresel havacılık sahnesinde etkisini giderek belirginleştiriyor. Türk Hava Yolları olarak, IATA'nın stratejik girişimlerine ve sektörümüzün geleceğine aktif katkı sağlamayı tüm kararlılığımızla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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