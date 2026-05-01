Haberler

THY, Avrupa'nın en fazla sefer yapan havayolu şirketi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları (THY) 2026 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'ya en fazla sefer yapan havayolu şirketi oldu.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) faaliyet raporunu paylaştı. Dün paylaşılan rapora göre havayolu şirketi küresel jeopolitik gerilimler, uçak üretiminde yaşanan darboğaz ve motor problemlerine rağmen yolcu kapasitesini 2026 yılının birinci çeyreğinde yüzde 9 arttırdı.

Raporda "Yılın ilk üç ayında ortaklığımızın taşıdığı yolcu sayısı yüzde 13 artarak 21,3 milyona ulaşmıştır. Bununla birlikte Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerine göre Türk Hava Yolları, 2026 yılının birinci çeyreğinde network taşıyıcılar arasında Avrupa'da en fazla sefer yapan havayolu olmuştur. İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek teknolojiyle donatılan, dünyanın en büyük kargo terminalleri arasında yer alan SMARTIST'in sunduğu imkanlar ve Türk Hava Yolları'nın benzersiz genişlikte uçuş ağı sayesinde Turkish Cargo, dünyada lider hava kargo markaları arasındaki pozisyonunu daha da güçlendirmiştir. Ortaklığımız Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın verilerine göre 2026 yılının Ocak-Mart döneminde yüzde 6,9 pazar payı ile dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcısı olmuştur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

