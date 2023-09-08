Thodex Kurucusu ve Kardeşleri Hapis Cezasına Mahkum Edildi

Binlerce kişinin dolandırıldığı kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ve aynı şirkette yönetici konumunda olan kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer, 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum edildi.

Binlerce kişinin dolandırıldığı kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ve aynı şirkette yönetici konumunda olan kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer, 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum edildi.

Kripto para borsası Thodex aracalığıyla binlerce kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı dava ile ilgili karar duruşması dün Anadolu Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bazı müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Tutuklu sanıkların ikisinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, Cumhuriyet savcısı bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

"SUÇ ÖRGÜTÜ KURACAK OLSAM BU KADAR AMATÖRCE DAVRANMAZDIM"

Faruk Fatih Özer, duruşmada, mütalaaya karşı yaptığı savunmada, kendisinin ve ailesinin adaletsizlik yaşadığını öne sürdü. Thodex'in yalnızca bir şirket olduğunu ve iflas ettiğini iddia eden Özer, "Thodex'te suç örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu, 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce davranmazdım" dedi.

Özer, Arnavutluk'ta cezaevindeyken bile mağdurlara ödeme yaptığını, bunun örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağını söyledi. Özer, kaostan beslenenlerin şirketin batmasından faydalandıklarını ileri sürdü. Savunmasında, Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun "Yolun sonu görünüyor" türküsüne de yer veren sanık Özer, tahliyesini ve beraatini talep etti.

SERAP ÖZER: BEN ŞİRKETE SUÇ İŞLEMEK İÇİN DEĞİL KARİYER İÇİN GİRDİM

Tutuklu sanık Serap Özer de Thodex'in 2017 yılında kurulduğunu, kendisinin ise işe 2018'de başladığını söyledi. Suçlamaları reddeden Serap Özer, "Ben bu şirkete suç işlemek için değil, kariyer için girdim. Bu şirket kardeşimin değil, bir başkasının şirketi olsaydı da çalışırdım. Kardeşimin şirketinde çalışıyor olmak bana bir ayrıcalık sağlamadı. Bu dosyada örgüt yok" diye konuştu.

ÖZER KARDEŞLERE 11 BİN 196 YIL 10 AY 15'ER GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Özer kardeşlere, bir müşteki yönünden de "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezası verildi.

Böylece, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer, 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum edildi.

Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat kararı verdi. Tutuklu bulunan 4 da tahliye edildi.

SAVCI MÜTALAASINDA FARUK FATİH ÖZER HAKKINDA 40 BİN 462 YILA KADAR HAPİS TALEP ETMİŞTİ

Temmuz ayında yapılan duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Faruk Fatih Özer hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıkları için de değişen oranlarda cezalar talep etmişti.