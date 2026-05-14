Haberler

Türk Hava Kurumu Üniversitesinin uzay simülasyonu çalışmaları Ankara'daki etkinlikte ele alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

THK Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte uzay simülasyonu çalışmaları ve Türkiye'nin Ay projesi detayları masaya yatırıldı. Rektör Prof. Dr. Rahmi Er, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesinin uzay simülasyonu alanındaki çalışmaları Ankara'da gerçekleştirilen etkinlikte masaya yatırıldı.

Uzay simülasyonları konulu etkinlik üniversitenin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, üniversite bünyesinde yürütülen uzay simülasyonu çalışmaları ele alındı.

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, buradaki konuşmasında, Türkiye'de uzay alanında çalışan kurumların katkılarına işaret ederek, "Türkiye uzay alanında çok daha iyi bir yere gelecek, inanıyoruz. Saygın kurumlara, uzay araştırmalarında yararlanacağımız nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde, Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Haberleri Başmuhabiri Zeynep Duyar moderatörlüğünde, TÜBİTAK UZAY Ay Görevi Projesi Yöneticisi Burak Yağlıoğlu ile THK Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülin Dede konuşma yaptı.

Yağlıoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin Ay projesinin detaylarına ilişkin bilgi verdi. Bu projeyle hem teknoloji gösterimi yapmak hem de uluslararası hedefleri olan bilimsel keşifler gerçekleştirmek istediklerini belirten Yağlıoğlu, "Bunlarla ilgili epey önemli hedeflerimiz var. Ülkemize yakışır, dünyayla yarışır bir görev yapmaya çalışıyoruz. Umarım hepimiz bununla gurur duyacağız, gerçekleştirdiğimiz zaman." diye konuştu.

Yağlıoğlu, Türkiye'nin uzay alanındaki kabiliyetine işaret ederek, dünyanın bir yarış içinde olduğunu, bu yarışta da yetkin olmak kadar hızlı olmanın da önemini vurguladı.

Dede ise sektörde 20 yıllık tecrübesi bulunduğunu belirterek, Avrupa Uzay Ajansında edindiği tecrübeleri, akademik bilgiyle birleştirerek öğrencilerine uzay simülasyonunun önemini her fırsatta anlattığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Mert Davut
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı

54 tekne Gazze için yola çıktı! Filoda HAK-İŞ Genel Başkanı da var
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
İzmir'de dev hortum paniği! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

ABD değil Türkiye! Şehirde oluşan dev hortum büyük panik yarattı
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar