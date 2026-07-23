Trendyol, Odysseia kitap satışlarının yüzde 559 arttığını duyurdu

TRENDYOL verileri, Christopher Nolan imzalı The Odyssey filminin vizyona girmesiyle, filme ilham veren esere ilginin arttığını bildirdi. Filmin ilk gösterim haftasında Odysseia kitabının satışlarında yüzde 559, aramalarda ise yüzde 348 artış görüldüğü aktarıldı.

Trendyol, milattan önce 8. yüzyılda Homeros tarafından yazılan Odysseia'nın satışlarının, Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin vizyona girdiği hafta yüzde 559 artış gösterdiğini belirtti. Temmuz ayı ile önceki 11 ayın karşılaştırmasında ise Odysseia kitabına ilginin yüzde 305 arttığı kaydedildi.

Trendyol kullanıcılarının The Odyssey filmiyle Homeros'un diğer eserlerine de ilgi gösterdiği aktarıldı. İlyada ve Odysseia'nın birlikte yer aldığı kitap setleri için yüzde 1900'ü bulan talep artışı kaydedildi. Odysseia'yı en çok sipariş eden şehirler listesi ise, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli ve Muğla şeklinde sıralandı.

'ARAMALARDA YÜZDE 348'LİK ARTIŞ'

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol kullanıcılarının son bir haftada Odyssey veya Odysseia kelimeleriyle yaptıkları aramalarda da yüzde 348'i bulan bir oranla önemli bir göze çarpıyor. Truva Savaşı'na katılan İthaka kralı Odysseus'un evine ve ailesine kavuşabilmek için çıktığı on yıllık zorlu yolculuğu anlatan Odysseia destanı dünya edebiyatının temel eserlerinden biri kabul ediliyor ve yüzyıllardır pek çok sanat dalına ilham vermeyi sürdürüyor. The Odyssey'in kadrosunda, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron ve Lupita Nyong'o gibi yıldızlar yer alıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı