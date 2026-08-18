Av yasağı öncesi Karadeniz'de balık bolluğu: Palamut 80 TL, hamsi 500 TL

Denizlerdeki av yasağının kalkmasına kısa bir süre kala olta balıkçılarının Karadeniz'de tuttuğu balıklar, balık tezgahlarına renk kattı. Akçakoca'da balık tezgahında tane palamut 80 TL, hamsinin kilosu 500 TL, somon 700 TL'den satılıyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül'de son bulacak olan avlanma yasağının bitmesine az bir süre kala, balıkçıların yüzünü güldüren haberler gelmeye başladı. Balık pazarlarında bu sezon palamut bereketi yaşanıyor. Tezgahlarda yerini alan taze palamutlar, tane fiyatı 80 TL ile vatandaşın ilgisini çekiyor. Balıkçılar hem palamuttaki bolluktan hem de fiyatların uygunluğundan memnun.

Balıkçılar, geçtiğimiz sezon az miktarda çıkan palamutun bu sene bol olacağına söylerken, tane palamut 80 TL, sardalyanın kilosu 350 TL, istavrit ve hamsinin kilosu 500 TL'den, çupra 300 TL'den, somon ise 700 TL'den satılıyor.

Sezon başlamadan bol görülen balık bu yıl vatandaşında sofrasını süsleyeceğe benziyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı