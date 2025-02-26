Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Tesla'nın Avrupa'daki satışlarındaki düşüşle birlikte hisselerinde yaşanan değer kaybı, şirketin piyasa değerini 1 trilyon doların altına indirdi. Hisseleri yıl başından bu yana %25 değer kaybetti.
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın hisse fiyatı, salı günü yüzde 8,39 değer kaybederek 302,8 dolara geriledi.
EN DEĞERLİ 10. ŞİRKET
Hisselerindeki düşüşle Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altına indi. Böylece Tesla, 973,96 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketleri arasında 10'uncu sırada yer aldı.
TESLA'NIN POPÜLARİTESİ AZALDI
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinin (ACEA) açıkladığı verilere göre, Avrupa'da Tesla markalı otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 geriledi. Analistler, ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından Tesla'nın yakaladığı popülaritenin azaldığını belirtti.
2 AYDA YÜZDE 25 DEĞER KAYBETTİ
Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu kaybeden Tesla hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 25 değer kaybetti.