TESK ve TÜRMOB'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palandöken mesajında, emek ve alın terinin, ülke kalkınmasındaki en temel güç olduğunu belirterek, "Daima üretmeye, hizmet vermeye ve ayakta kalmaya devam eden esnaf ve sanatkarlarımızın emeği, ekonomimizin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs vesilesiyle çalışma hayatında adaletin, hakkaniyetin ve fırsat eşitliğinin daha da güçlenmesi en büyük temennimizdir. 1 Mayıs'ın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirmesini diliyor, başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere, tüm çalışanlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

"Emeğin korunması, tüm toplumun ortak sorumluluğu"

TÜRMOB Genel Başkanı Yıldız da mesajında, 1 Mayıs'ın alın terinin, emeğin ve üretimin değerini hatırlatan, toplumsal dayanışmanın ve adaletin önemini bir kez daha vurgulayan anlamlı bir gün olduğunu bildirdi. Emeğin hakkının korunması, sadece çalışanların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Çalışanların haklarının güvence altına alındığı, katılımcı ve insana yakışır çalışma koşullarının oluşturulduğu bir gelecek, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Ekonomik gelişmenin sürdürülebilirliği, sosyal adaletin güçlendirilmesi ve toplumsal refahın artırılması, emeğe verilen değerle doğrudan ilişkilidir. Bu anlayışla, tüm çalışanların hak ettikleri saygınlık ve güvenceye kavuştuğu bir çalışma hayatının tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır."