Palandöken: "Yılbaşı bileti alırken ruhsatlı bayileri tercih edin"

Milli Piyango yılbaşı bileti alırken mutlaka ruhsatlı bayilerin tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Artık yılbaşı yaklaşıyor. 800 milyon liralık büyük ikramiye iştah kabartıyor. Ancak bu süreçte çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz, korsan bayiler var. Bu nedenle sabit noktalardaki ruhsatlı Milli Piyango bayilerinin dışında bilet alınmamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Yılbaşına sayılı günler kala Milli Piyango bileti alacak vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "200, 400 ve 800 milyon olmak üzere üç ayrı kategoride toplam ikramiye miktarı neredeyse 5 milyar liraya yaklaşan bir rakam. En büyük ikramiyenin 800 milyon TL olduğu düşünüldüğünde, insanlar bütçeleri ölçüsünde bilet alıp şanslarını denemek istiyorlar. İşte bu yüzden korsan ve sahte bilet satıcılarından uzak durulmalı. Biletlerin üzerindeki hologramların kontrol edilmesi, Merkez Bankası'nın izniyle basılan ve Milli Piyango tarafından denetlenen bayilerden bilet alınması şart. 'Şans getirir', 'Hep bu noktadan çıkıyor' gibi söylemlerle insanları heveslendiren uzaktan kumandalı ya da sahte bilet satışlarına kesinlikle itibar edilmemeli. Aksi halde hayaller suya düşer. Her yılbaşında gerekli tedbirler alınıyor. Bir yandan kolluk kuvvetleri, diğer yandan meslek odaları ve Milli Piyango bayileri odaları denetimleri artırıyor. Satıcıların önemli bir bölümü odalarına kayıtlı olduğu için kendi içlerinde de otokontrol sağlıyorlar. Vatandaşlarımızın da satıcıların belgelerini, yaka kartlarını ve esnaf odasına bağlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri, bu tür hilelere maruz kalmamak için son derece önemli" diye konuştu.

İkramiyenin büyüklüğünün cazibeyi artırdığına dikkati çeken Palandöken, "Sahtecilik de her alanda olduğu gibi bu dönemde artış gösteriyor. Yılda 1 kez yaşanan bu heyecanda, 'belki bana çıkar' umudunun boşa gitmemesi için hem vatandaşlarımızı hem bayilerimizi hem de ilgili odaları uyarıyoruz. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. İnşallah bu sene hepimize şans getirir. Ama biliyorsunuz, büyük ikramiye ya 1 kişiye çıkıyor ya da birkaç kişi arasında paylaşılıyor; çıkmayanlar ise amortiyle teselli buluyor. Yine de bu güzel duyguları 5, 10, 15 gün öncesinden yaşayabilmek bile kıymetli. Aman dikkat edin. Biletleri iyice incelemeden, arkasındaki güvenlik bandını kontrol etmeden almayın. Otokontrol sistemi vatandaşın elinde. Herkese bol şans diliyorum. İnşallah bilet alan herkesin yüzünü güldürür. Yeni yılınız kutlu olsun" şeklinde konuştu. - ANKARA