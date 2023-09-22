TESK Esnaf Cüzdan Uygulaması İle Esnafa Özel Avantajlar Sunuluyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), esnafın dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla geliştirilen "TESK Esnaf Cüzdan" uygulamasını başlattı. Palandöken, "Aveon Global Sigorta ve Ozan Elektronik Para A.Ş ile iş birliği yaparak hazırladığımız bu özel 'Esnaf Cüzdan' uygulaması, esnaf kesimine çeşitli finansal çözümler, özel kredi fırsatları, kasko ve konut sigorta gibi birçok özel avantaj sunuyor. Bu uygulama aynı zamanda esnafın dijital dönüşümünü hızlandırmak için büyük bir fırsat sunmaktadır" dedi.

"TÜM ESNAFIMIZ İLE ONLARIN 1. DERECE YAKINLARI FAYDALANACAK"

Esnaf Cüzdan uygulamasından tüm esnaf ve sanatkar ile birinci derece yakınlarının faydalanabileceğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf Cüzdan uygulamamız hızlı, güvenli ve ek maliyet oluşturmadan alışveriş deneyimi sunarak, 7/24 ücretsiz havale ve EFT, fiziki POS ve sanal POS gibi finansal çözümlerle kesintisiz tahsilat imkanı sağlıyor. Esnafımız yabancı para birimleri üzerinden de ticaret yapabilecek. Bununla birlikte 'TESK Esnaf Cüzdan' üyesi olarak başvuran ilk 1000 esnaf, Fibabanka iş birliğiyle yüzde 0,99 faizli 50.000 TL'ye kadar özel esnaf kredisinin de sahibi olabilecek. Esnaf Cüzdan uygulamamızdan 2 milyonun üzerindeki esnaf ve sanatkarımız ile birinci derece yakınları faydalanabilir" diye konuştu.

"UYGULAMA İLE ÇOK AVANTAJLI SİGORTA PAKETİ ESNAFIN OLACAK"

Esnaf Cüzdan uygulamasının çok avantajlı sigorta paketi imkanı da sunduğunu dile getiren Palandöken, "Esnaf Cüzdan uygulamamız kasko, konut, tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza gibi birçok sigorta paketinde esnafa ve birinci derece yakınlarına yüzde 30'lara varan indirim imkanı sunuyor. Esnafımız TESK 'Esnaf Cüzdan' detaylarını öğrenmek, sahip olmak ve tüm bu avantajlardan yararlanmak için; esnafcuzdan.com.tr sitesini ziyaret edebilir" diye vurguladı.

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