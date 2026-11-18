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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret ederek esnaf ve sanatkarların mevcut durumunu ve beklentilerini görüştü.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener'in de yer aldığı görüşme, dün Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşti.

Görüşmede, esnaf ve sanatkarın mevcut durumu, sektörel beklentileri, finansmana erişim imkanları ve kredi kefalet kooperatiflerinin faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yiğiner, esnaf ve sanatkarların ekonomik koşullar karşısında desteklenmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Değişen ekonomik koşullar doğrultusunda mevcut mevzuatın güncellenmesi, işlem hacimlerinin artırılması, teşkilatın kurumsal ve mali yapısının güçlendirilmesine yönelik taleplerini ilettiklerini belirten Yiğiner, "Esnaf ve sanatkarlarımızın haklarını korumak, ekonomik faaliyetlerini güçlendirmek ve karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA