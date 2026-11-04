TESK Başkanı Yiğiner, Ankara'da taksi esnafıyla korsan taşımacılığı görüştü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara'daki taksi durağı temsilcileri ve bölge sorumlularıyla bir araya gelerek, korsan taşımacılıkla mücadele, mali cihaz ve mobil aplikasyonlara ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasına bağlı taksi duraklarının temsilcileri ve bölge sorumlularıyla TESK Genel Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda korsan taşımacılıkla mücadele, mali cihaz uygulamaları ve mobil aplikasyonlar başta olmak üzere taksici esnafını yakından ilgilendiren güncel gelişmeler, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda sektörel sorunlara ilişkin kamuoyunun ve teşkilatın doğru bilgilendirilmesi amacıyla sosyal medya platformlarında yapılacak paylaşımların önemine dikkat çeken Yiğiner, taksici esnafının hak ve menfaatlerinin korunması için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Yiğiner, taksi durağı temsilcilerine ve bölge sorumlularına katılım ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı