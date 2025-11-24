TESK Başkanı Palandöken'den Öğretmenler Günü Mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, öğretmenlerin, bilgi birikimleri ve özverileriyle yalnızca öğrencilerin değil, toplumun tamamının ufkunu açan rehberler olduğunu belirterek, "Esnaf ve sanatkar camiası olarak öğretmenlerimizin, ülkemizin geleceğine katkısının bilincindeyiz ve onların emeklerini her zaman baş tacı ediyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öğretmenlerin, bir ülkenin gelişmesinde ve toplumun geleceğe güvenle bakmasında en önemli rolü üstlendiğine işaret eden Palandöken, onların bilgi birikimleri ve özverileriyle yalnızca öğrencilerin değil, toplumun tamamının ufkunu açan rehberler olduğunu vurguladı.

Bendevi Palandöken, eğitim yoluyla insanlara yeni bir bakış kazandıran öğretmenlerin, yarınlara bırakılacak en değerli mirasın mimarları olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atatürk'ün 'Yeni nesil, sizlerin eseri olacaktır' sözü, bu değeri en güçlü şekilde ifade etmektedir. Esnaf ve sanatkar camiası olarak öğretmenlerimizin, ülkemizin geleceğine katkısının bilincindeyiz ve onların emeklerini her zaman baş tacı ediyoruz."