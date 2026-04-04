TESK Başkanı Palandöken, altının kuyumcu esnafından alınmasını tavsiye etti Açıklaması

TESK Başkanı Palandöken, altının kuyumcu esnafından alınmasını tavsiye etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altın alışverişlerinde güvenilir kuyumcuların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, internetten yapılan alışverişlerde risklerin arttığını belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altının, kuyumcu esnafından alınması, güvenilir olmayan sitelere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, açıklamasında, son dönemde altın fiyatlarında dalgalanmanın arttığına dikkati çekerek, fiziksel altın alırken bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafının tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle altın fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Palandöken, "Bilindiği üzere her dönemde altın, birikim için en güvenilir liman olarak görünüyor. Düğün sezonunun başlamasıyla altına talep yükseldi." ifadelerini kullandı.

İnternetten yapılan altın alışverişlerinde risklerin arttığını anlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar sertifikası olmayan, kaç ayar, kaç gram olduğu yazılmayan herhangi bir ürüne itibar etmemeli. Mutlaka esnafla temas kurulması lazım. Altın alırken güvenilir olmayan sitelere itibar edilmemesi lazım."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
