Terminal Kadıköy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yeni Türkü ile Kutlayacak

İstanbul'un kültür-sanat ve sosyal yaşam alanlarından Terminal Kadıköy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yeni Türkü konseri ve gün boyu sürecek etkinliklerle kutlayacak.

Akfen Holdingden yapılan açıklamaya göre, Terminal Kadıköy, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Zafer Bayramı'nın coşkusunu kent genelinden gelen ziyaretçilerle paylaşacak.

Kutlamalar kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykelinin bulunduğu tarihi tren eşliğinde kortej düzenlenecek. Platform Sahnesi'nde gün boyunca sürecek etkinlikler, DJ performansıyla başlayacak. Saat 19.30'da ise Yeni Türkü sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirecek.

Terminal Kadıköy'ün kültür-sanat alanı olarak konumlanan Platform Sahnesi, 30 Ağustos'a özel hazırlanan programla ziyaretçilere müzik, sanat ve eğlenceyi bir arada sunacak. Alandaki etkinlikler herkese açık olarak gerçekleştirilecek.

Etkinliklere ücretsiz katılım sağlamak isteyenlerin çevrim içi kayıt yapması gerekiyor. Kayıt için biletix internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Kadıköy Söğütlüçeşme'de yer alan ve Akfen tarafından sosyal dönüşüm ilkesiyle hayata geçirilen Terminal Kadıköy, gastronomi merkezinden kültür sanat sahnesine, açık pazardan spor alanlarına kadar geniş bir sosyal yaşam alanı sunuyor. Yapı, 13 yatay ve 1 dikey sokaktan oluşan mimarisiyle dikkati çekiyor.