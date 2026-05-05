Tera Holding YKB Tezmen Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı oldu

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Emre Tezmen: - "Topkapı Üniversitesini Türkiye'de en çok tercih edilen ve en beğenilen üniversiteler arasında konumlandırmaya devam edeceğiz"

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı (YKB) Emre Tezmen, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayıyla İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Tezmen'in göreve getirilmesiyle, üniversitede yeni dönem ve yapılanma süreci başlatıldı. Yeni dönemde üniversite, teknoloji ve AR-GE odaklı vizyonla hareket edecek.

Üniversite yönetimi, bilimsel üretkenliği artırmayı, yenilikçi projeleri desteklemeyi ve araştırma geliştirme faaliyetlerini merkeze alarak akademik yapıyı daha güçlü hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni yönetim anlayışıyla yalnızca akademik başarıyı değil, ulusal ve uluslararası alanda daha görünür ve tercih edilir bir üniversite olmayı amaçlayan üniversite, sürdürülebilir büyüme ve istikrarlı gelişim hedefleri doğrultusunda kapsamlı dönüşüm sürecine giriyor.

Tezmen liderliğinde şekillenecek yeni dönemde, üniversitenin eğitim kalitesinin artırılması, teknoloji temelli projelerin yaygınlaştırılması ve bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Tezmen, yeni dönemde teknoloji ve AR-GE odaklı güçlü yapılanma sürecine girdiklerini belirtti.

Üniversiteyi sadece akademik başarıyla değil, aynı zamanda ürettiği değer ve geliştirdiği projelerle öne çıkan kurum haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkeze alan üniversite modeli inşa edeceklerini kaydeden Tezmen, "Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş hayatına hızlı adapte olabilen, donanımlı bireyler olarak yetişmesi en önemli önceliklerimizden biri olacak. Topkapı Üniversitesini Türkiye'de en çok tercih edilen ve en beğenilen üniversiteler arasında konumlandırmaya devam edeceğiz. Teknoloji, bilim ve üretim odağında ilerleyen bir üniversite olarak güçlü bir geleceğe adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
