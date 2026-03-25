Tera Grubu'ndan 14 aylık dönem için 16,2 milyar liralık vergi ödemesi

Tera Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirketler, 2025 ile 2026'nın ilk iki ayını kapsayan dönemde 16,2 milyar liralık vergi ödemesi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, grup şirketlerinin düzenli faaliyetleri ve büyüme performansı ile vergi ödemelerinde de artış yaşandığı belirtildi.

Tera Grubu'nun farklı sektörlerdeki yatırımlarının sürdüğü aktarılan açıklamada, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında yapılan ödemelerin toplamda 16,2 milyar lira seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketlerin operasyonel büyümesi ve finansal faaliyetlerinin genişletildiği, vergi ödemelerinin de şirketlerin ekonomik faaliyet hacmiyle paralel olarak gerçekleştiği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tera Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın şirketleri için önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu topraklarda üretmek, yatırım yapmak ve kazandığımızı yine bu ülkeye kazandırmak bizim için bir tercih değil, bir görevdir. Türkiye'nin gücüne inanıyor, milletimizin geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz."