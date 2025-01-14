Temsa, 20 Bininci Prestij Aracını Üretti

Temsa, 20 bininci Prestij aracını üretim bandından indirerek kullanıcıların hizmetine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Temsa'nın Adana'daki üretim tesisinde düzenlenen etkinlikte, Temsa Üst Yöntecisi (CEO) Evren Güzel ve Temsa çalışanları bir araya gelerek markanın tarihi başarısına tanıklık etti.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Temsa CEO'su Evren Güzel, Prestij'in Temsa için önemini vurguladı.

2025'e böylesine kayda değer bir başarıyla giriş yapmanın kendileri için özel bir anlam ifade ettiğini belirten Güzel, Prestij'in sadece bir araç olma ötesinde, aynı zamanda 30 yılı aşkın süredir devam eden azmin, yenilikçiliğin ve dayanıklılığın bir sembolü olduğunun altını çizdi.

Güzel, "Bu süre zarfında kalite, güvenilirlik ve çevreci teknolojisiyle sektördeki yerini günden güne sağlamlaştırdı. Sektörü dönüştüren ve simge araçlardan olan Prestij, midibüs segmentinde pazarda yıllardır en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Bu güçlü konum, Temsa'nın müşterilerine en iyi ürün ve hizmeti sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. 20 bin Prestij, bu yolda kat ettiğimiz her kilometreyi ve üzerinde emeği olan tüm Temsa çalışanlarını simgeliyor. DNA'mızdaki yaratıcı ve yenilikçi bakış açımızla, önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Bu vesileyle tüm Temsa??????? çalışanlarına özverileri için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.