Temmuzda yapılacak ara zamdan sonra asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 3 formül
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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Artan enflasyonla birlikte alım gücü düşen vatandaşlar için temmuz ayında asgari ücrete ara bir zam yapılması planlanıyor. Peki milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu artış için nasıl bir formül uygulanacak? Ekonomi kurmayları üç ihtimal üzerinde duruyor.
* Prim formülü:
Kesintiler net ücrete eklenebilir.
Net asgari ücret: 4.253 İşçi için kesinti toplamı: 751
Brüt asgari ücret: 5004 TL
* 6 aylık enflasyon formülü:
6 aylık enflasyon oranında artış yapılabilir.
4.253 X % 39,67= 1.687
4253 + 1.687= 5.940 TL
*Yıllık enflasyona tamamlama formülü:
Yıl başında yapılan yüzde 50,5 oranındaki artış Temmuz'da yıllık enflasyona tamamlanabilir.
Yüzde 75- Yüzde 50,5 = Yüzde 24.5 4.253 X % 24,5= 1,042
4.253+1.042= 5.295 TL