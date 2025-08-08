Temmuzda BIST 100 Endeksi Yüzde 8,4 Reel Getiri Sağladı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde temmuzda en yüksek aylık reel getiri yüzde 8,4 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, temmuzda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,75, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,4 ile BIST 100 endeksinde görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,68, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,79, avro yüzde 1,47 ve dolar yüzde 0,17 yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,47 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 3,34, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,46, avro yüzde 1,15 reel getiri sağladı, dolar yüzde 0,16 ve külçe altın yüzde 0,79 kayba yol açtı.

DİBS, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,12, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,92 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,25 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,43 ile yatırımcısına en az reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,87 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,92, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,26 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,58 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 15,46, avro yüzde 6,06 ve DİBS yüzde 2,26 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 1,59 ve BIST 100 endeksi yüzde 23,17 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 7,39 yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 1,35, DİBS yüzde 4,88, dolar yüzde 8,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 28,54 kayba yol açtı.