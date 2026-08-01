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Temmuz ayında İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 35,20 oldu

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İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Temmuz ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 2,06 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,20 oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Temmuz ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 2,06 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,20 oldu.

İstanbul'un Temmuz ayı enflasyonu belli oldu. Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 2,06 olarak gerçekleşti. 2025 Temmuz ayına göre 2026 Temmuz ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 35,20 olarak gerçekleşti.

2026 Temmuz ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Sağlık Harcama grubunda yüzde 9,77, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 4,42, Haberleşme Harcama grubunda yüzde 3,69, Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 2,50, Konut Harcama grubunda yüzde 2,01, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 1,60, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 1,54, Eğitim Harcama grubunda yüzde 1,47, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 1,30, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,03, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,77 artış izlenirken, Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 0,66 azalış izlendi.

İstanbul'da 2026 Temmuz ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Sağlık, Ulaştırma ve Haberleşme harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı fiyat değişimleri, Eğlence ve Kültür ile Konut harcama gruplarında piyasa koşullarına, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda ise mevsimsel etkilere bağlı fiyat değişimleri ile Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda gözlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

2026 Temmuz ayında en yüksek grup artışı Sağlık harcama grubunda (yüzde 9,77), en yüksek grup azalışı ise Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda (0,66) izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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