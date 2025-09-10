Haberler

Temmuz Ayında İnşaat Maliyetleri Artmaya Devam Ediyor
Güncelleme:
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında inşaat maliyetinin yıllık yüzde 22,98, aylık yüzde 1,41 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,98 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 0,72 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,98, işçilik endeksi yüzde 31 arttı. Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 1,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,81 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 2,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,51 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
