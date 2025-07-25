Temmuz Ayında İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Düştü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayında mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranının 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye gerilediğini açıkladı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış oran ise yüzde 74,1 oldu.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1844 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye geriledi.

2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl

20242025
Ocak

76,274,6
Şubat

76,474,5
Mart

76,274,4
Nisan

76,774,3
Mayıs

76,375,0
Haziran

76,374,6
Temmuz

75,974,2
Ağustos

75,4

Eylül

74,9

Ekim

74,9

Kasım

75,6

Aralık

75,8

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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