Temmuz Ayında İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Düştü

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1844 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye geriledi.

2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle: