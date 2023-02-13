Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek Ekonomi Haberleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, temassız kartların usulsüz kullanımını engellemek için yeni bir karar aldı. Bankalara talimat gönderen BDDK, temassız kartlarla yapılan ilk işlemlerde şifre girilmesini istedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi. BDDK'den bankalara iletilen yazıda, şunlar kaydedildi: "Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür." Kaynak: AA / Ekonomi Banka Ekonomi Haberler

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