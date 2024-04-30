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Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı

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Kredi ve banka kartlarında temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı. Yeni kural 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ 1500 LİRAYA ÇIKARILDI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi. Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Banka Teknoloji Finans Ekonomi Haberler

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