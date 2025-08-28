Tekstil Sektörüne Yönelik TechXtile Challenge Yarışması Başlıyor

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenecek "TechXtile Challenge Tasarım Yarışması" için başvuruların kabulüne başlandı.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, bu sene 7'ncisi "verimlilik" temasıyla gerçekleştirilecek TechXtile Challenge Tasarım Yarışması'na başvurular 3 Ekim'e kadar devam edecek.

Tekstil sektöründe çevre dostu üretim süreçlerini teşvik ederek katma değerli ihracata katkı sağlamak amacıyla organize edilen yarışmaya, tekstil alanında yenilikçi fikirler ve projeler sunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyenler, AR-GE ve teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrenciler katılabilecek.

Yarışmaya, katma değer, dijitalleşme, üniversite-sanayi işbirliği, ileri malzemeler, proses ve üretim teknolojileri, çevre ve sürdürülebilirlik, teknik tekstiller, yerlilik ve millilik, pandemi sonrası çözümler ve depremle mücadeleye yönelik teknolojiler gibi kritik alanlarda yenilikçi projelerin başvuruları bekleniyor.

Yarışmacılar, fikir aşamasında olan projeleriyle "Level Up" kategorisinde ya da geliştirilmiş ürün ve hizmetleriyle "Scale Up" kategorisinde başvurabilecek. "Level Up" kategorisinde yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli olan fikirlerin ürüne dönüşmesi desteklenirken, "Scale Up" kategorisinde erken aşamadaki projelerin pazardaki başarısına katkı sağlaması hedefleniyor.

Ön eleme sürecini geçen adaylar, eğitim ve mentörlük imkanlarından faydalanacak, projelerini sektör liderleri, yatırımcılar ve akademisyenlerden oluşan jüriye sunma fırsatı bulacak. Yarışmanın final ve ödül töreni 26 Mart 2026'da gerçekleştirilecek.

Yarışmada 2 kategoride dereceye giren projeler ödüllendirilecek ve "Bahar Korçan Sürdürülebilirlik Özel Ödülü" ile "Kadın Girişimci Özel Ödülü" de sahiplerini bulacak. Kazanan projelerin sahipleri ayrıca, sanayi işbirlikleri, teknik destekler, yurt dışı tasarım bursları ve yatırımcılarla tanışma gibi fırsatlar elde edecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sektörün en prestijli etkinliklerinden biri haline gelen yarışmanın, girişimcilere, tasarımcılara, akademisyenlere ve sektöre ilgi duyan herkese kapılarını açtığını belirtti.

Yarışmanın, Türk tekstil sektörünün geleceğini şekillendiren bir vizyon platformu olduğunu aktaran Engin, "UTİB olarak, inovatif fikirlerin hayata geçmesine, genç tasarımcıların ve girişimcilerin sektörle buluşmasına, AR-GE ve tasarım kültürünün güçlenmesine öncülük ediyoruz. Tekstil sektörü, Türkiye'nin ihracatında lokomotif bir rol üstleniyor. Tasarımın sağladığı farkındalık ve katma değer, bizi küresel rekabette bir adım öne taşıyor. Gelecek dönemde de bu yarışmayla daha fazla girişimcinin, sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye kadar birçok alanda projeler geliştireceğine ve Türkiye'yi dünya tekstilinde lider ülkelerden biri haline getireceğine yürekten inanıyoruz."