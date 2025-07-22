Tekrarlayan Kalça Protezi Sorununa Çözüm: 'Dual Mobilite' Sistemi

Tekrarlayan kalça protezi sorunu yaşayan hasta, Medipol Acıbadem Hastanesi'nde uygulanan "dual mobilite" sistemiyle iyileşti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yaşam kalitesini düşüren tekrarlayan kalça protezi çıkıkları, özellikle çok sayıda operasyon geçirmiş hastalar için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Geceleri uykusunda bile kalça protezi yerinden çıkan hasta, Medipol Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy'ın tedavisiyle hayata tutundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Prof. Dr. İbrahim Azboy, Romanya'dan gelen Ahmet Yılmaz Öçalan'ın 2020 yılında sağ kalçasına takılan protezde zamanla çökme meydana geldiğini, hastaya yapılan ikinci revizyon ameliyatının da çözüm olmadığını aktardı.

Hastanın tedavisi öncesinde detaylı bir değerlendirme yaptıklarını belirten Azboy, şunları kaydetti:

"Önce röntgen ve tomografi çekerek protezin açılanmalarını inceledik. Sonra ameliyata karar verdik. Cerrahi sırasında kalçayı yerinde tutan tendon ve kaslarda ciddi hasarlar ve yırtıklar tespit ettik. Dual mobilite protez sistemini tercih ettik. Bu sistemde, femur başı iki ayrı hareket ekseninde dönebildiği için çıkık riski en aza iniyor. Aynı anda, kas transferi de yaptık. Kalçayı destekleyen kasları başka bir konuma alarak stabiliteyi artırdık. Hastamız, ameliyatın ertesi günü yürümeye başladı, ağrısız ve güvenli bir şekilde hareket ediyor."

Azboy, kalça protezi ameliyatları sonrası çıkık riskinin ortalama yüzde 2 olduğunu, her vakanın altında yatan sebebin farklı olması nedenle tedavinin kişiye özel planlanması gerektiğini vurguladı.

Her çıkığın farklı nedenlerde oluştuğuna değinen Azboy, "Kaslarda meydana gelen hasarlarda sıkışma, protezlerin yerleşim açıları, kemik kaybı ve omurga sorunları gibi birçok faktör rol oynayabilir. Bu yüzden, detaylı muayene ve radyografik inceleme sonrası planlama yapılmalı. Çıkık nedenine uygun tedavi yöntemi, başarılı sonuç elde edilmesini sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayat kalitem yeniden yükseldi"

Romanya'da çiftçilikle uğraşan 71 yaşındaki hasta Öçalan ise kalça çıkığı nedeniyle 3 yılda 3 ameliyat geçirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey bir düşme sonrası protezimin çıkmasıyla başladı. Romanya'da hastanede yerine taksalar da eve geldikten 5 gün sonra tekrar çıkıyordu. Üçüncü çıkıktan sonra çareyi İstanbul'a gelmekte buldum. Artık durum o kadar kötüydü ki, sabaha karşı uykumda bile kalçam çıkıyor, bu da beni psikolojik olarak çökertiyordu. Değerli hocam Prof. Dr. İbrahim Azboy ve ekibinin Medipol Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla hayatım değişti. Artık adımlarımı güvenle atabiliyorum ve hayat kalitem yeniden yükseldi."