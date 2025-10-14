Teknopark Ankara Girişim Hızlandırma Programı 2025 - 'Demoday' Etkinliği Sona Erdi
Teknopark Ankara Girişim Hızlandırma Programı 2025 'Demoday' etkinliğinde, teknoloji temelli çözümler üreten girişimciler yatırımcılarla buluştu. Jüri değerlendirmesi sonucunda 5 girişim ödüllendirildi.
Etkinlikte, farklı alanlardaki sorunlara teknoloji temelli çözümler üreten girişimciler yatırımcılarla buluştu.
Girişim Hızlandırma Programı "Demoday" kapsamında, gün boyunca hızlandırma eğitimleri, mentörlük ve networking oturumları gerçekleştirildi. Ayrıca 14 girişimci, sunumlarla girişimlerini tanıttı.
Jüri değerlendirmesi sonucunda, Orbiba Robotics birinci, Vignetim ikinci, Karacatek Yazılım üçüncü, Tusmec dördüncü, AT-AK İleri Malzeme ise beşinci oldu.
Etkinlik sonundaki törende 5 girişimciye ödül çekleri takdim edildi.