Haberler

Teknopark Ankara Girişim Hızlandırma Programı 2025 - 'Demoday' Etkinliği Sona Erdi

Teknopark Ankara Girişim Hızlandırma Programı 2025 - 'Demoday' Etkinliği Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknopark Ankara Girişim Hızlandırma Programı 2025 'Demoday' etkinliğinde, teknoloji temelli çözümler üreten girişimciler yatırımcılarla buluştu. Jüri değerlendirmesi sonucunda 5 girişim ödüllendirildi.

Teknopark Ankara Girişim Hızlandırma Programı 2025 - "Demoday" etkinliğinde jüri değerlendirmesiyle 5 girişim ödüllendirildi.

Etkinlikte, farklı alanlardaki sorunlara teknoloji temelli çözümler üreten girişimciler yatırımcılarla buluştu.

Girişim Hızlandırma Programı "Demoday" kapsamında, gün boyunca hızlandırma eğitimleri, mentörlük ve networking oturumları gerçekleştirildi. Ayrıca 14 girişimci, sunumlarla girişimlerini tanıttı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, Orbiba Robotics birinci, Vignetim ikinci, Karacatek Yazılım üçüncü, Tusmec dördüncü, AT-AK İleri Malzeme ise beşinci oldu.

Etkinlik sonundaki törende 5 girişimciye ödül çekleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Ali Atar - Ekonomi
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde merak edilen nihai rapor açıklandı

Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.