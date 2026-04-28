TEKNOLOJİNİN KALBİ SAHA'DA ATACAK - KISRAK 4x4 hayat kurtaracak

Güvenlik güçlerinin en zorlu koşullardaki lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen yüksek performanslı araçlar SAHA 2026'da tanıtılacak.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının "Teknolojinin kalbi SAHA'da atacak" başlıklı dosyasının sekizinci haberinde, Türk savunma sanayisi bünyesinde Koluman Otomotiv tarafından fuarda sergilenecek ağır lojistik ve taktik araçlara yer verildi.

Koluman Otomotiv, SAHA 2026'da operasyonel verimliliği ve personel güvenliğini odağına alan DERMAN ve KISRAK araçlarının iki farklı segmentini tanıtacak.

Bu kapsamda, DROPS ve Zırhlı AKTAN konseptleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde aktif görevde bulunan DERMAN aracının çekici versiyonu 8x8 DERMAN Çekici fuarda sergilenecek.

DERMAN Çekici Araç, ana muharebe tankları ve ağır paletli askeri platformların nakliyesi için yüksek kapasiteli lojistik destek sağlamak üzere yapılandırıldı.

Çekici araçta, 625 HP (460 kW) güç üreten OM473 motor kullanılıyor. Ağır yükler altında kalkış ve seyir emniyetini artırmak amacıyla şanzıman sisteminde Turbo Retarder Kavrama (TRC) teknolojisi yer alıyor.

250 tona kadar çekme kapasitesine sahip olan platform, 1000 litreyi aşan yakıt deposuyla uzun mesafeli harekat sahalarında ikmal ihtiyacını minimize edecek şekilde tasarlandı.

Zorlu askeri standartlara cevap verecek şekilde geliştirilen araç, yüzde 60 tırmanma eğimi ve 1200 mm derinliğe kadar sudan geçiş yeteneğiyle arazi koşullarında süreklilik sağlıyor.

NATO standartlarında karartma ışıkları ve geri görüş kameraları standart olan araç, ihtiyaca göre zırhlı kabin koruması ve KBRN filtrasyon sistemleri ile konfigüre edilebiliyor

KISRAK ile standart araçların geçemediği arazilerden tahliye

Personel taşıyıcı versiyonuyla daha önceki fuarlarda yer alan KISRAK platformu, SAHA 2026'da ilk kez tam donanımlı ambulans konseptiyle sergilenecek.

Araç, 330 HP (240 kW) motor ve Allison 3500 SP tam otomatik şanzımanla donatıldı. Portal aks yapısı sayesinde 520 milimetre karın altı yüksekliğine ulaşan KISRAK Ambulans, standart araçların geçemediği engebeli arazilerde tahliye imkanı sunuyor. Yaralı nakli sırasında kritik önem taşıyan sarsıntı yönetimi için araçta helezon yaylı süspansiyon sistemi tercih ediliyor.

Araç ana motorundan bağımsız çalışabilen iklimlendirme sistemine sahip platform, 5 personel ve 2 yatan hasta kapasitesi barındırıyor. NATO standartlarıyla uyumlu raylı yükleme sistemine sahip sedye yapısı bulunan araçta, canlandırma ünitesi, oksijen destek sistemi, çeşitli tıbbi müdahale kitleri ve yanmaz malzemeden imal edilen ecza depolama alanları yer alıyor.

Yeni işbirlikleri ve küresel pazar hedefi

Koluman Otomotiv, SAHA 2026'yı sadece ürün sergileme alanı değil, stratejik hedeflerin gerçekleştirileceği bir platform olarak değerlendiriyor.

Şirket, DERMAN ve KISRAK platformlarının ihracat potansiyelini Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya başta olmak üzere müttefik ülkelerle somut işbirliklerine dönüştürmeyi hedefliyor.

KISRAK Ambulans örneğinde olduğu gibi "tek platformda çoklu görev" yeteneğini vurgulamayı planlayan Koluman, fuar süresince yabancı askeri heyetler ve satın alma komisyonlarıyla teknik görüşmeler yapacak.

Savunma sanayisi ekosistemindeki alt üreticilerle yerlilik oranlarını artıracak AR-GE ortaklıkları üzerine istişarelerde bulunacak şirket, sahadan alınan geri bildirimlerle yeni nesil araç tasarımları için veri toplayacak.

Firma ayrıca, araç yaşam döngüsü yönetimindeki profesyonel yaklaşımını uluslararası arenada bir kez daha vurgulayacak.