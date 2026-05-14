Kadın girişimci, kurduğu çiftliği teknolojiyle büyüttü

İzmir'de seracılık yapan Arzu Şentürk Salık, tarımsal faaliyetin kısıtlı olduğu 4 ayı değerlendirmek amacıyla kurduğu hayvancılık işletmesini teknolojik yöntemler kullanarak büyüttü.

Bergama ilçesindeki serasında tarımsal üretim yapan 38 yaşındaki Salık, serada işlerin hafiflediği temmuz-ekim dönemini hayvancılıkla kazanca dönüştürmek için 14 yıl önce yaklaşık 1500 dönüm arazide 500 inekle çiftlik kurdu.

Geçen sürede büyüyen, AB onaylı ve hastalıklardan ari belgeli işletmede bugün 2 bin 200'ü sağmal olmak üzere 4 bin 500 hayvanla üretim yapan Salık, günlük 75 ton çiğ süt üretilen tesiste hayvanların refahını ve teknolojik takibini ön planda tutuyor.

İşletme sahibi Salık, AA muhabirine, inşaat işleriyle ilgilenen aileden geldiğini, tarım ve hayvancılık alanında ilerlediğini söyledi.

Hayvancılığa tarımdan daha sonra, tarımsal faaliyetin kısıtlı olduğu dönemi değerlendirmek için başladıklarını anlatan Salık, işletmeye klasik Türk filmi "Süt Kardeşler"den esinlenerek bu ismi koyduklarını, barınaklara da "Şaban", "Damat", "Afife" ve "Melek" gibi filmdeki karakterlerin adlarını verdiklerini belirtti.

Salık, 500 hayvanla faaliyete başladıkları çiftliği bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak büyüttüklerini dile getirerek, yapay zeka destekli sürü yönetim sistemleri ve akıllı tasmalar sayesinde hayvanların her dönemini yakından ve yüksek doğrululukla takip ettiklerini vurguladı.

Bu sayede yüksek verimlilik yakaladıklarını ifade eden Salık, şunları kaydetti:

"Şu an hayvanın ne zaman doğum yapacağı, tohumlanacağı, hangi hastalıklarının olabileceğini sürü yönetiminden takip ediyoruz. Zaten bütün değerlerimiz annesi, babası, hangi hastalığa yakalandı-yakalanmadı, bunlar kurulduğumuz günden beri takip ediliyor. Yapay zekanın artması, teknolojinin ilerlemesiyle de çiftliğimize bunu entegre ederek verilerimizi çok daha iyi kontrol ediyoruz, yönetiyoruz. Şu anda hayvan başı günlük sütte 41 litredeyiz. İlk başladığımızda 36 litrelerdeydik. Bu verimi artırmak çok kolay olmuyor."

Salık, işletmenin enerji ihtiyacını kurdukları güneş enerji santralinden karşıladıklarını, ayrıca 700 baş kapasiteli yeni tesis kurarak besi hayvancılığına da başlayacaklarını sözlerine ekledi.

"İlk 5 arasındayız"

İşletmenin sorumlu veteriner hekimi Mehmet Köroğlu da hayvan sağlığı konusunda önemli başarılar yakaladıklarını anlatarak, "Buzağı ölümlerinde yüzde 1,2 gibi çok iyi bir seviyedeyiz. Sağlık verileri, süt verimi ve kalitesi anlamında Türkiye'deki büyük işletmeler içerisinde ilk 5 arasındayız." dedi.

Tesis bünyesinde bulunan kompost makinesiyle hayvan gübrelerini yataklık malzemesine dönüştürdüklerini belirten Köroğlu, bu sayede hem çevre yönetimi yaptıklarını hem de ekonomik girdi sağladıklarını söyledi.