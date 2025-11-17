Teknolojide Kadın Akademisi, Altın Stevie Ödülü'nü Kazandı

Binance TR ile Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) işbirliğinde hayata geçirilen "Teknolojide Kadın Akademisi" projesi, 22. Stevie Awards for Women in Business kapsamında Altın Stevie Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'te Dünya Kadınlar Günü'nde başlatılan proje, özellikle Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası afet bölgesindeki genç kadınların teknoloji ve finans alanlarında yetkinlik kazanmalarını ve dijital ekonomide aktif rol üstlenmelerini hedefliyor.

New York'ta düzenlenen gala gecesinde "Kadınlar için Finansal Okuryazarlık Girişimlerinde Başarı" kategorisindeki ödülü, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney teslim aldı.

Proje, kadınların teknoloji ekosistemine katılımını artırmayı ve liderlik potansiyellerini geliştirmeyi amaçlıyor. Katılımcılara Web 3.0, blokzincir, yapay zeka, siber güvenlik ve finansal okuryazarlık gibi konularda hem çevrim içi hem de yüz yüze eğitimler sunuluyor.

Eğitimlerde dijital stratejilerden algoritmik işlemeye, NFT'lerden kripto varlıklara, tokenizasyon süreçlerinden dijital cüzdan kullanımına kadar çeşitli başlıklarda teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılıyor.

54 ilde 1700'den fazla kadına ulaşıldı

Akademi, 18-35 yaş aralığındaki üniversite öğrencisi veya mezunu, teknoloji ve finans alanlarına ilgi duyan kadınlara yönelik olarak tasarlandı. Hatay, Gaziantep ve İzmir başta olmak üzere 54 ilde 1700'den fazla kadına doğrudan eğitim verildi.

Katılımcıların yüzde 78'inin 20-29 yaş aralığında ve yüzde 77'sinin daha önce iş gücüne katılmamış olması, projenin sosyal faydasını ortaya koyuyor.

Güncellenen eğitim içeriklerine ek olarak, katılımcılar sektör temsilcileriyle bir araya gelerek mentörlük desteği alıyor ve girişim fikirlerini geliştirme imkanı buluyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı amaçlayan proje, bugüne kadar çeşitli etkinlikler, medya ve sosyal medya çalışmaları yoluyla geniş kitlelerde farkındalık oluşturdu. Bu yıl sonunda 2 bin 25 kadına, 5 yıl içinde ise toplam 5 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

"Ödül, Türkiye'de kadınların finansal okuryazarlığını artırma yönündeki kararlılığın kanıtı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, ödülün Türkiye'de kadınların finansal okuryazarlığını artırma ve onları Web 3.0, blokzincir gibi geleceğin teknolojileriyle güçlendirme yönündeki kararlılıklarının bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Dönmez, "Amacımız, kadınların dijital ekonomide sadece birer katılımcı değil, aynı zamanda yön veren liderler olmalarını sağlamaktır. Toplumsal kalkınmaya ve finansal özgürlüğe katkı sunan bu projede emeği geçen herkese ve başta Wtech olmak üzere tüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Öney de ödül törenindeki konuşmasında, misyonlarının bugünün teknoloji çağında kadınların sadece kullanıcı değil, geleceği şekillendiren uzmanlar, yenilikçiler ve liderler olmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Dernek olarak dünya çapındaki bu ödülü almaktan çok mutlu olduklarını aktaran Öney, şunları kaydetti:

"Finansın geleceğinin kadınları da kapsaması gerektiğine inanıyoruz. Binance TR ile birlikte çıktığımız bu yolculukta, kadınların geleceğin finans dünyasında üreten, yöneten ve liderlik eden bireyler olmalarını hedefliyoruz. Yapay zeka altyapılarını en verimli biçimde kullanarak, kadınların özellikle finans alanında ve geleceğin mesleklerinde güçlü bir donanıma sahip olmalarını destekleyen projeleri büyük bir motivasyonla hayata geçiriyoruz. Binance TR'ye akademiye sağladıkları katkı ve sürdürülebilir destekleri için içten teşekkürlerimi sunuyorum."