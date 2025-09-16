Haberler

TEKNOFEST İstanbul Yarın Başlıyor

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul'un gençlerin hayalleri ve başarılarıyla dolu bir etkinlik olacağını belirtti. Festivalde gösteriler, yarışmalar ve girişimcilik örnekleriyle milyonlar bir araya gelecek.

Kacır, NSosyal hesabından, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'un yarın başlayacağını hatırlattı.

Heyecanın dorukta olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım sona eriyor. Yarın Atatürk Havalimanı'nda gençlerimizin hayalleri, projeleri ve başarıları gökyüzüyle buluşacak. Gösteriler, yarışmalar ve girişimcilik ekosistemimizin heyecan verici örnekleriyle yine milyonları bir araya getireceğiz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
