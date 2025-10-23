Haberler

Tekirdağ İl Müdürü Çiftçileri Ziyaret Etti

Tekirdağ İl Müdürü Çiftçileri Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, sebze ve kesme çiçek üretimi yapan çiftçiyi ziyaret ederek üreticiye destek ve bilgilendirmelerde bulundu.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesi Otmanlı Mahallesi'nde sebze ve kesme çiçek üretimi yapan çiftçiyi ziyaret etti.

İl Müdürlüğü teknik personeliyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette, TAKE Projesi kapsamında verilen kışlık sebze fideleri olan karnabahar, lahana ve kıvırcık ile kesme çiçeklerden gerbera üretimi incelendi. Teknik ekip, üreticiye hastalık ve zararlılarla mücadele ile yetiştiricilik konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Üreticiyle bir süre sohbet eden İl Müdürü Mehmet Aksoy, "İlimizde sebze yetiştiriciliğinin yanı sıra kesme çiçekçiliğin yapılıyor olması diğer üreticilerimize örnek olacaktır. Üretimde karşılaştığınız sorunları çözmek için her zaman yanınızdayız. İl ve İlçe Müdürlüklerimizle birlikte üretimi ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Üreticilerimize bol mahsullü, bol bereketli ve kazançlı bir üretim sezonu diliyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye'de genel af veya infaz indirimi gündemde değildir

Genel af mı geliyor? Erdoğan'ın başdanışmanından iddialara net yanıt
Sadettin Saran'dan kongre üyelerine tarihi çağrı

Kongre üyelerine tarihi çağrı: Böyle devam edersek sürdüremeyiz
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Arda Güler'in annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Maç biter bitmez gözyaşlarına boğuldu
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
İbrahim Hacıosmanoğlu'na FIFA'dan önemli görev

İbrahim Hacıosmanoğlu'na FIFA'dan önemli görev
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.