Yatırım fırsatları, sağlanan destekler ve teşvik mekanizmaları anlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Tekirdağ'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında yerel kalkınma alanındaki yatırım fırsatları ve destek mekanizmaları ele alındı. 'Motorlu Taşıt Aksam ve Parçaları Üretimi' ile 'Tıbbi Cihaz Üretimi' sektörlerine odaklanıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı çerçecesinde Tekirdağ'da belirlenen öncelikli yatırım alanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün başkanlığında gerçekleşen toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Sanayi ve Teknoloji Tekirdağ İl Müdürü Fahrettin Akçal ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yetkin Özer'in Yerel Kalkınma Hamlesi programı ile ilgili katılımcılara detaylı bir sunum yaptığı toplantıda Tekirdağ'ın sanayi altyapısı ve üretim potansiyeli doğrultusunda öne çıkan "Motorlu Taşıt Aksam ve Parçaları Üretimi" ile "Tıbbi Cihaz Üretimi" başlıkları detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara söz konusu sektörlerdeki yatırım fırsatları, sağlanan destekler ve teşvik mekanizmaları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Toplantıda bölgenin rekabet gücünün artırılması ve katma değerli üretimin yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı. Programda ayrıca, yerel aktörlerin iş birliği içerisinde hareket ederek yatırım ortamının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Yetkililer, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile illerin kendi potansiyellerine uygun sektörlerde gelişiminin desteklenmesinin hedeflendiğini ifade ederken, Tekirdağ'ın özellikle sanayi üretimi açısından stratejik bir konumda bulunduğunu belirtti.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
