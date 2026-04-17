Hayrabolu'da bu yıl 21 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı

Hayrabolu'da bu yıl 21 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı
Hayrabolu ilçesinde 21 bin dekara ekilen kanola tarlaları, görsel güzellikleri ile doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını etkilemeye devam ediyor. Yüksek verimi ve ekonomik katkısı ile kanola üretimi, her yıl artarak devam ediyor.

Tekirdağ Hayrabolu ilçesinde bu yıl yaklaşık 21 bin dekara ekimi yapılan ve çiçek açan "sarı gelin" olarak bilinen kanola, görsel şölen oluşturdu.

Tarlaları kaplayan altın sarısı manzara hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de doğaseverlerin ilgisini çekti.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, ilçe genelinde bu yıl yaklaşık 21 bin dönüm alanda kanola ekimi yapıldığını söyledi. Kanola üretiminin her geçen yıl arttığını ifade eden Evin, "Hem verimi yüksek hem de çiftçimize ekonomik anlamda katkı sağlıyor. Son dönemde yağan yağışlar da kanolanın gelişimine oldukça olumlu katkı sağladı, bu da rekolte beklentimizi artırıyor" dedi.

Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gün doğumunda kartpostallık görüntüler sunan kanola tarlaları, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
