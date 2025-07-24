Tekirdağ'da Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 368 Bine Ulaştı

Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 368 bin 606'ya ulaştı. Haziran ayında ise 8 bin 785 taşıtın devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 32 milyon 366 bin 546'ya ulaştı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7'si motosiklet, yüzde 38,2'si otomobil, yüzde 7,8'i kamyonet, yüzde 3,1'i traktör, yüzde 1,3'ü kamyon, yüzde 0,6'sı minibüs, yüzde 0,2'si otobüs ve yüzde 0,1'i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Tekirdağ'da ise Haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 368 bin 606 oldu. Bu taşıtların 184 bin 930'unu otomobil, 6 bin 410'unu minibüs, 5 bin 509'unu otobüs, 54 bin 597'sini kamyonet, 12 bin 887'sini kamyon, 68 bin 445'ini motosiklet, bin 330'unu özel amaçlı taşıtlar ve 34 bin 498'ini traktörler oluşturdu.

Haziran ayında Tekirdağ'da toplam 8 bin 785 taşıtın devri gerçekleştirildi. Noterler aracılığıyla yapılan bu devirlerde en fazla işlem 5 bin 683 adet ile otomobillerde oldu. Diğer taşıt gruplarında ise 158 minibüs, 69 otobüs, bin 285 kamyonet, 129 kamyon, bin 188 motosiklet, 25 özel amaçlı taşıt ve 248 traktör el değiştirdi.

Öte yandan Ocak-Haziran döneminde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan 507 bin 841 otomobilin yüzde 40,6'sı gri renkten oluştu. Bunu yüzde 24,5 ile beyaz, yüzde 13,2 ile siyah ve yüzde 11,5 ile mavi otomobiller takip etti. - TEKİRDAĞ