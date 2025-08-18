Tekirdağ'da Karpuz Yetiştiriciliği İncelemesi

Tekirdağ'da Karpuz Yetiştiriciliği İncelemesi
Güncelleme:
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Hayrabolu ilçesindeki bir karpuz işletmesini ziyaret ederek üretim süreçlerini değerlendirdi ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Hayrabolu ilçesine bağlı Avluobası Mahallesi'nde karpuz yetiştiriciliği yapan bir işletmeyi ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında işletmede gerçekleştirilen üretim çalışmaları ve makine parkuru hakkında bilgi alındı. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çeşitliliği açısından yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

İl Müdürü Aksoy, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak sahada üreticilerin yanında olduklarını belirterek, "Üretimin her aşamasında doğru bilgiye erişim ve yerinde çözüm için çiftçilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
