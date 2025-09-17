Haberler

Tekirdağ'da Don Zararına 46 Milyon TL Destek Ödemesi

Güncelleme:
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, don olaylarından etkilenen meyvecilik alanındaki çiftçilere toplamda 46 milyon TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Ayrıca çiftçilere TARSİM sigortası yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, don olaylarından zarar gören çiftçilere yaklaşık 46 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada Tekirdağ genelinde meyvecilik alanında yaşanan don zararına karşı çiftçilere destek ödemesi yapılacağını belirtti. Aksoy, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan son duruma göre bizim ilimizde de yaklaşık 46 milyonluk don zararına bir para geldi. Biz bunu Şarköy ve diğer zarar gören ilçelerimizde meyvecilik alanında zarar gören çiftçilerimize en kısa zamanda hesaplarına yatıracağız. Bu vesileyle sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın Bakanımıza teşekkür ederim. İlimiz üretim konusunda gerçekten önde gelen illerden bir tanesi. Bir nebze de olsa çiftçilerimizin mağduriyetini gidermiş olacağız. İnşallah bundan sonra böyle bir zarar görmeyeceğiz" dedi.

"Çiftçilerimiz sigortalarını mutlaka yaptırsın"

İklim değişikliğiyle ilgili çiftçilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Aksoy, "Çiftçilerimize sizin aracılığınız ile şunu söylemek istiyorum. İklim değişikliği ile ilgili önümüzde zor günler var. Tedbirler almamız gerekiyor. Aynı zamanda sigorta kısmı dediğimiz TARSİM sigortamızı da lütfen bütün üreticilerimiz TARSİM'deki bölge müdürlüğümüz ile görüşüp TARSİM'deki arkadaşlarla görüşüp eğer onlarla görüşemiyorlarsa il ve ilçe müdürlüklerimize uğrayıp TARSİM sigortalarını yaptırsınlar. TARSİM çiftçi dostu bir uygulama olup dünyada da en iyi işlemlerden bir tanesi. Bu konuda çiftçilerimizi uyarmak istiyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

