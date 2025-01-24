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Tekirdağ'da Balık Fiyatları 100 Lira, Uskumru ve İstavrit Büyük İlgi Görüyor

Tekirdağ'da Balık Fiyatları 100 Lira, Uskumru ve İstavrit Büyük İlgi Görüyor
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar balık tezgahlarında uskumru, istavrit ve mezgitin kilosu 100 liradan satılmakta. Taze balık almak isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yerel halk, deniz ürünlerinin sağlıklı ve besleyici olduğunu vurgularken, balıkçılar talebin arttığını belirtiyor.

Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında uskumru, istavrit ve mezgidin kilosu 100 liradan satılıyor

Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde kurulan seyyar balık tezgahları, günlük taze balık almak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle ziyaret ediliyor. Balıkların taze olması ve fiyatlarının makul olması, balıkçıların satışlarını artırıyor. Kilosu 100 TL'den satılan uskumru, istavrit ve mezgit büyük rağbet görüyor. Yerel halk, deniz ürünlerinin sağlıklı ve besleyici olduğunu belirterek, bu tür fırsatların devam etmesini istediklerini dile getiriyor. Seyyar balıkçılar ise, talebin her geçen gün arttığını ve bu dönemde tezgahların yoğun ilgi gördüğünü vurguluyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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