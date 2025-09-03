Haberler

Tekirdağ'da 15. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı Başladı

Tekirdağ'da düzenlenen 15. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, ilçede tarım ürünlerinin tanıtıldığı önemli bir etkinlik olarak açıldı. Fuar, çiftçi ve firmaların bir araya gelmesini sağlıyor.

Tekirdağ'da 15. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı düzenlenen törenle başladı.

Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'ndeki 122 bin metrekarelik alanda 100 firmanın katıldığı fuarda tarım aletleri, zirai ilaç, tohum ve gübrenin yanı sıra deneme alanlarına ekilmiş ayçiçeği, mısır gibi tarım ürünleri de tanıtılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, fuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Tarımın, üretimin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu belirten Aksoy, "Kuraklık, son yıllarda üretimi, çiftçileri kötü etkiliyor. Bizler, üreticileri bilgilendiriyoruz. Tekirdağ'da çiftçilerimiz üretime devam ediyor. İlimizde tohum üretimi yapan, ihraç eden firmalar var. Kurum olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız. Onları desteklemeye çalışıyoruz." dedi.

Aksoy, fuarın firmalar ve çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da fuarın çiftçi ve firmaların buluşması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar stantları gezdi.

Programa CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay, kurum müdürleri ile çiftçiler katıldı.

Fuar, 6 Eylül Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Ekonomi
