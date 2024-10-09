Türk Lirası'ndaki değer kaybının özeti! Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı

Tek banknot halindeki 1000 İsviçre frangıyla kuyumcuya giden bir vatandaş, yapılan hesaplamalar sonucunda 40 bin TL değerinde 4 deste para aldı. O anları kayda alan vatandaşın çektiği görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Görüntüyü izleyenler "Türk Lirası'ndaki değer kaybının özeti gibi" yorumunu yapamadan edemedi.