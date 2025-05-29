TEDAŞ'tan Yeni LED Aydınlatma Şartnamesi: Enerji Verimliliği ve Estetik Hedefleniyor

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), şehirlerin enerji verimliliği, çevre dostu altyapılar ve estetik aydınlatma çözümleriyle geleceğe hazırlanması amacıyla LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi'ni güncelledi.

TEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, güncellenen şartname, enerji tasarrufunun yanında şehirlerin tarihi ve kültürel dokusuna uygun aydınlatmayı da öncelikli hale getiriyor. 3 bin Kelvin renk sıcaklığı tercihine imkan tanıyan bu yaklaşımla tarihi sokaklar ve kültürel alanlar daha doğal ışıkla aydınlatılacak ve mimari dokuya zarar verilmeden görünürlük artırılacak.

Şartnameye göre, yüzde 91 ışık geçirgenliğine sahip temperli cam ile daha az enerji tüketilecek ve ışık kirliliği yok edilecek. Tüm ürünler yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilecek ve 8 yıl garantiyle sunulacak.

Öte yandan, LED paketlerinin arızalanması durumunda toplam ışık kaybının yüzde 20'yi geçmemesi güvence altına alındı. Fotobiyolojik güvenlik açısından RG1 risk grubunu aşmayan LED'ler kullanılacak, böylece vatandaşların göz sağlığı korunacak.

Yeni nesil LED armatürler ile dağıtım şirketlerinin enerji tüketimi yıllık bazda önemli ölçüde düşecek.

TEDAŞ'ın yaptığı etki analizlerine göre, her 1 milyon LED armatür ile yılda yaklaşık 250 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanabilecek. Bunun da yaklaşık 100 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eş değer olduğu hesaplanıyor.

Söz konusu şartname, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik dağıtım şirketleri, Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK), Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) gibi birçok paydaşın görüş ve katkılarıyla güncellendi.